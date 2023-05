Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Boeing 184,06 EUR

Die Boeing-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:35 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 183,84 EUR. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 185,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,58 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 553 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2023 bei 205,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 11,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 15.06.2022 auf bis zu 108,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 40,93 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 233,20 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 26.04.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,75 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.921,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 13.991,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,484 USD je Boeing-Aktie belaufen.

