Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Boeing

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 198,43 USD. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 198,08 USD ein. Bei 199,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 57.220 Stück.

Bei 221,32 USD markierte der Titel am 15.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,54 Prozent. Bei 113,03 USD erreichte der Anteilsschein am 15.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 233,20 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 26.04.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,27 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,75 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 17.921,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.991,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,484 USD je Boeing-Aktie stehen.

