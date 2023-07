Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 194,32 EUR.

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 194,32 EUR zu. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 194,32 EUR an. Mit einem Wert von 194,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 355 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 208,00 EUR markierte der Titel am 12.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 7,04 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 122,86 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 241,20 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 26.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.991,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.921,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 26.07.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Boeing.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,425 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie an der NYSE freundlich: Verteidigungsausschuss stimmt für Kauf von Boeings Chinook-Hubschraubern

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Juni 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Boeing-Aktie angepasst