Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 236,40 USD.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 236,40 USD nach. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 236,33 USD. Bei 237,61 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 54.619 Aktien.

Bei 243,02 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,99 USD. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,82 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 246,20 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.751,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,066 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

