Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagmittag gefragt

Die Aktie von Boeing gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 199,24 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:55 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 199,24 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 199,70 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 197,64 EUR. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 825 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 221,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,07 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 244,33 USD angegeben.

Boeing veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,82 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.681,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.751,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Boeing am 25.10.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -2,495 USD ausweisen wird.

