Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Boeing-Kurs

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 211,86 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 211,86 USD. Bei 214,16 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 88.119 Boeing-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (243,02 USD) erklomm das Papier am 02.08.2023. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 14,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 75,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 244,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.07.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,37 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.681,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.751,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -2,495 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie leichter: Boeing muss bei 737-Auslieferungen in diesem Jahr etwas zurückstecken

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Boeing abgeworfen

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick