Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zieht am Donnerstagnachmittag an
Die Aktie von Boeing zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 227,90 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Boeing legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 227,90 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 228,50 USD zu. Mit einem Wert von 228,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 92.601 Boeing-Aktien.
Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 6,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 128,92 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 43,43 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 242,17 USD.
Boeing gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -2,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent auf 22,75 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.
Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,992 USD einfahren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Nachrichten zu Boeing Co.
Analysen zu Boeing Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.2025
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.2024
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.01.2023
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen