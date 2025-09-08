Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zieht am Donnerstagnachmittag an

So bewegt sich Boeing

Die Aktie von Boeing zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 227,90 USD.

Das Papier von Boeing legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 227,90 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 228,50 USD zu. Mit einem Wert von 228,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 92.601 Boeing-Aktien.

Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 6,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 128,92 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 43,43 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 242,17 USD.

Boeing gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -2,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent auf 22,75 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,992 USD einfahren.

