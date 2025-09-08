Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagabend gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 228,69 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Boeing-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 228,69 USD. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 229,61 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,00 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 390.736 Aktien.
Bei 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Mit Abgaben von 43,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 242,17 USD.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,75 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2025 -1,992 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Nachrichten zu Boeing Co.
Analysen zu Boeing Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.2025
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.2024
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.01.2023
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen