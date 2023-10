Blick auf Boeing-Kurs

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Aufschlag

11.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 198,45 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 198,45 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 199,08 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 195,78 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 206.936 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 243,02 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 18,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 244,33 USD. Am 26.07.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.751,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 16.681,00 USD ausgewiesen worden waren. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 23.10.2024. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,788 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Freundlicher Handel: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones Boeing-Aktie an der NYSE dennoch im Plus: Boeing liefert weniger Flugzeuge aus Optimismus in New York: Dow Jones klettert

