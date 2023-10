Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 2,9 Prozent auf 193,71 USD zu.

Das Papier von Boeing konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 2,9 Prozent auf 193,71 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 194,16 USD. Mit einem Wert von 191,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.653 Boeing-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,00 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,93 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 125,29 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,32 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 244,33 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,37 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.751,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 23.10.2024.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,788 USD einfahren.

