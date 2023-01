Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Mittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 12:22 Uhr 0,6 Prozent. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 194,66 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 193,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.349 Boeing-Aktien.

Bei 202,00 EUR erreichte der Titel am 18.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 4,01 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 78,28 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 233,50 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 26.10.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -6,18 USD gegenüber -0,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.956,00 USD – ein Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 15.278,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 31.01.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -7,996 USD je Boeing-Aktie.

