Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing büßt am Donnerstagvormittag ein

Um 09:22 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,4 Prozent auf 192,10 EUR ab. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 192,02 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 193,50 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 203 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 201,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2023). 4,52 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 109,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 75,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 220,33 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 26.10.2022 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -6,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,60 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.956,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.278,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Boeing am 25.01.2023 präsentieren. Boeing dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 31.01.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -7,996 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

