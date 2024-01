Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Nachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Boeing-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 219,78 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 219,78 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 218,54 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 220,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 354.080 Boeing-Aktien.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,73 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 176,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 274,13 USD.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -6,18 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 18.104,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.956,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -5,972 USD je Aktie aus.

