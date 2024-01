Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 222,91 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 222,91 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 222,89 USD ab. Bei 227,55 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.267 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,14 USD. Gewinne von 19,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 176,59 USD erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 20,78 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 274,13 USD.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 18.104,00 USD gegenüber 15.956,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren. Boeing dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,972 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

