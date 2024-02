Aktie im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Montagnachmittag ausgebremst

12.02.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 208,52 USD ab.

Die Boeing-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 208,52 USD abwärts. Bei 208,48 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 208,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83.201 Stück gehandelt. Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 176,25 USD fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 18,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,334 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 262,88 USD. Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD gegenüber -1,75 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 22.018,00 USD gegenüber 19.980,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 3,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie NYSE-Titel Boeing-Aktie stabil: Boeing sieht bei Heckruder-Muttern keine Probleme Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter Freundlicher Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende fester

