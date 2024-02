Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag leichter

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,4 Prozent auf 208,56 USD.

Die Boeing-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 208,56 USD abwärts. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 208,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,85 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 2.182 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.12.2023 auf bis zu 266,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 27,61 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 176,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,33 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,334 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 262,88 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 31.01.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.018,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.980,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Boeing-Gewinn in Höhe von 3,57 USD je Aktie aus.

