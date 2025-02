Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Nachmittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 179,50 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 179,50 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 178,45 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 178,63 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 73.441 Boeing-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.02.2024 auf bis zu 208,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 15,91 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 137,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,64 Prozent.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,077 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00 USD an.

Am 28.01.2025 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15,24 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 22,02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2025 veröffentlicht.

2025 dürfte Boeing einen Verlust von -0,976 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

