Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagmittag schwächer

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 173,10 EUR.

Die Boeing-Aktie musste um 11:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 173,10 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 172,80 EUR. Bei 175,52 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 5.795 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 243,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 28,88 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 167,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 3,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,334 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 262,88 USD angegeben.

Am 31.01.2024 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,75 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.018,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.980,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,76 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

