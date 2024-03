Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Minus bei 186,43 USD.

Die Boeing-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 186,43 USD abwärts. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 183,86 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 188,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 751.262 Boeing-Aktien.

Am 22.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 267,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,51 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 176,25 USD erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 5,46 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,334 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 262,88 USD je Boeing-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 31.01.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.018,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 19.980,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Gewinn von 3,76 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

