Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag verlustreich

12.04.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 172,68 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 172,68 USD. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 172,00 USD. Mit einem Wert von 172,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 115.477 Boeing-Aktien gehandelt. Am 22.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD an. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 54,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 171,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,364 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 253,29 USD. Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD gegenüber -1,75 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 22.018,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.980,00 USD umgesetzt. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Boeing möglicherweise am 23.04.2025 präsentieren. Experten taxieren den Boeing-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,657 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Aufschläge in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer Airbus-Aktie tiefer: Produktionshochlauf treibt Kosten nach oben - Chef mit Interesse an Spirit-Werken

