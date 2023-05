Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Freitagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Boeing 184,46 EUR

Um 12:04 Uhr sprang die Boeing-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 185,70 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 185,86 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 184,98 EUR. Bisher wurden via Tradegate 466 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 205,50 EUR erreichte der Titel am 14.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 70,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 233,20 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,27 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,75 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.921,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 13.991,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Boeing am 26.07.2023 vorlegen.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -1,516 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

