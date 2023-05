Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Boeing 185,92 EUR

1,03% Charts

News

Analysen

Mit einem Kurs von 201,98 USD zeigte sich die Boeing-Aktie im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 203,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 201,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 201,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 60.965 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,32 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 9,58 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 15.06.2022 auf bis zu 113,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 233,20 USD.

Am 26.04.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.921,00 USD – ein Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 13.991,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 26.07.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,516 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Airbus-Aktie profitiert: Airbus liefert mehr als doppelt so viel aus wie Boeing

Boeing-Aktie profitiert: Ryanair erwirbt 150 Boeing-Mittelstreckenjets - Boeing im April mit weniger Auslieferungen

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com