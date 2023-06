Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Vormittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Boeing 202,95 EUR

0,54% Charts

News

Analysen

Die Boeing-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 217,31 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 215,86 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 217,62 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 1.239 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 220,45 USD an. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 1,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 113,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 91,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 241,20 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.04.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,75 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 17.921,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.991,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 28,09 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,543 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

NYSE-Titel Boeing-Aktie schließt leichter: Pannenserie bei Boeings Langstreckenjet 787 Dreamliner geht weiter

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

NYSE-Titel Boeing-Aktie fester: 'Starliner' erlebt erneuten Rückschlag

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com