Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 198,50 EUR.

Die Boeing-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 198,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 199,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 198,66 EUR. Zuletzt wechselten 550 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,10 EUR an. Gewinne von 3,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 61,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 241,20 USD an.

Am 26.04.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -2,75 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 17.921,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.991,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 28,09 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.07.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,425 USD je Boeing-Aktie stehen.

