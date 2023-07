Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Boeing-Kurs

Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 219,07 USD.

Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 15:53 Uhr 0,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 221,56 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 219,26 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 208.191 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 223,86 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,19 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,99 USD. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,77 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 241,20 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 26.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 17.921,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.991,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,425 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

