Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Um 22:15 Uhr sprang die Boeing-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 218,77 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 218,91 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 213,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.488 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 13.06.2023 markierte das Papier bei 223,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,25 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 120,99 USD fiel das Papier am 01.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 80,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 241,20 USD an.

Am 26.04.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,75 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 17.921,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 13.991,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Am 24.07.2024 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -1,425 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

