Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Boeing

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 163,08 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 162,48 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 162,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.020 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2021 auf bis zu 206,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 21,06 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 49,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 236,00 USD.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,86 Prozent auf 16.681,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.998,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Boeing am 26.10.2022 präsentieren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,517 USD je Boeing-Aktie belaufen.

