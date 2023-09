Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 197,00 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 11:58 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 197,84 EUR. Mit einem Wert von 197,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 663 Aktien.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 221,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,86 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,63 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 244,33 USD.

Boeing gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 19.751,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.681,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Boeing am 25.10.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,579 USD je Boeing-Aktie stehen.

