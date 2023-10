Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag schwächer

So entwickelt sich Boeing

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 195,06 USD ab.

Das Papier von Boeing befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 195,06 USD ab. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 193,67 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 195,10 USD. Zuletzt wechselten 114.788 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 243,02 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,59 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,20 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 248,71 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.751,00 USD im Vergleich zu 16.681,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Boeing-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -4,003 USD je Aktie aus.

