Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag gefragt

Boeing im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Boeing. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 195,98 USD zu.

Die Boeing-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 195,98 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 199,38 USD an. Mit einem Wert von 195,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via AMEX 13.688 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 23,48 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 36,07 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 244,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 26.07.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 19.751,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -4,003 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

