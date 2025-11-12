DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.302 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.191 +1,5%
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Verlusten

12.11.25 16:08 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 194,85 USD.

Die Boeing-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 194,85 USD abwärts. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 193,80 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 195,55 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.034 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 24,50 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 33,84 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,43 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -7,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -9,97 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 23,27 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,84 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -9,301 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Boeing KaufenDZ BANK
30.10.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
