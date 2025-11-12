Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Abend fester

Kurs der Boeing

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Boeing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 195,49 USD zu.

Um 20:07 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 195,49 USD. Bei 196,60 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 313.826 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,09 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Mit einem Kursverlust von 34,05 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 USD je Boeing-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 243,43 USD für die Boeing-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 29.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -7,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9,97 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 23,27 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 30,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,301 USD je Boeing-Aktie.

