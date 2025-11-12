DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.363 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.196 +1,7%
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Kurs der Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Abend fester

12.11.25 20:23 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Abend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Boeing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 195,49 USD zu.

Aktien
Boeing Co.
167,92 EUR -1,46 EUR -0,86%
Um 20:07 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 195,49 USD. Bei 196,60 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 313.826 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,09 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Mit einem Kursverlust von 34,05 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 USD je Boeing-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 243,43 USD für die Boeing-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 29.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -7,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9,97 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 23,27 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 30,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,301 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Boeing KaufenDZ BANK
30.10.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
