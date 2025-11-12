Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Abend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Boeing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 195,49 USD zu.
Um 20:07 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 195,49 USD. Bei 196,60 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 313.826 Boeing-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,09 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Mit einem Kursverlust von 34,05 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 USD je Boeing-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 243,43 USD für die Boeing-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 29.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -7,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9,97 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 23,27 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 30,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,301 USD je Boeing-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.2025
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.2024
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.01.2023
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
