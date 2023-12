Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Boeing. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Boeing-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 230,05 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:02 Uhr die Boeing-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 230,05 EUR. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 231,65 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 229,75 EUR. Bei 230,70 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.442 Boeing-Aktien.

Am 12.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 0,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 167,00 EUR am 26.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 27,41 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 254,13 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 25.10.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 18.104,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.956,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Boeing-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -6,134 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

