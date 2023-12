Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 248,72 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 248,72 USD. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 249,49 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 248,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 108.342 Boeing-Aktien.

Bei 249,49 USD erreichte der Titel am 12.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 176,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 254,13 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 25.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.956,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.104,00 USD ausgewiesen.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,134 USD einfahren.

