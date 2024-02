Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 206,00 USD.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 206,00 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 205,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 206,90 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 134.692 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.12.2023 auf bis zu 267,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 176,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,334 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 262,88 USD.

Boeing ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent auf 22.018,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.980,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Boeing im Jahr 2024 3,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Boeing von vor einem Jahr angefallen

NYSE-Titel Boeing-Aktie stabil: Boeing sieht bei Heckruder-Muttern keine Probleme

Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter