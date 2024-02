Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Vormittag gestärkt

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,4 Prozent auf 209,40 USD.

Die Boeing-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 209,40 USD. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 209,42 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 209,17 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 2.371 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,10 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 176,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 18,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,334 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 262,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 31.01.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -1,75 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.018,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.980,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Boeing wird am 24.04.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,45 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Boeing von vor einem Jahr angefallen

NYSE-Titel Boeing-Aktie stabil: Boeing sieht bei Heckruder-Muttern keine Probleme

Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter