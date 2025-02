Aktienkurs im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

13.02.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 186,63 USD.

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 186,63 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 188,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 187,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 172.027 Boeing-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 208,05 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 10,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 137,07 USD ab. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 26,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,077 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 205,00 USD angegeben. Boeing veröffentlichte am 28.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,02 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,24 Mrd. USD. Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Boeing wird am 23.04.2025 gerechnet. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -0,976 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones aktuell Mittwochshandel in New York: Dow Jones verliert am Mittag

