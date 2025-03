Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 159,15 USD nach oben.

Das Papier von Boeing konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 159,15 USD. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 161,71 USD aus. Bei 159,22 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 232.104 Boeing-Aktien.

Am 01.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 23,74 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (137,07 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 13,87 Prozent sinken.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,071 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 208,00 USD.

Boeing ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,46 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,77 Prozent zurück. Hier wurden 15,24 Mrd. USD gegenüber 22,02 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 23.04.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,138 USD einfahren.

