Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Nachmittag ins Plus

Boeing im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 180,22 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 180,22 USD nach oben. Die Boeing-Aktie legte bis auf 180,34 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 179,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 70.030 Stück.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 48,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 159,71 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,38 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Boeing-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 251,86 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 24.04.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,69 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 16,57 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,92 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,481 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels stärker

Boeing-Aktie tiefer: SEC untersucht offenbar Boeing-Kommunikation

Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert