Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Nachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 217,53 USD.

Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. Bei 218,86 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 218,09 USD. Bisher wurden heute 95.595 Boeing-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (223,86 USD) erklomm das Papier am 17.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,99 USD. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 79,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 241,20 USD.

Am 26.04.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,09 Prozent auf 17.921,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.991,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Boeing-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -1,476 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

