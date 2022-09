Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag mit roter Tendenz

Die Boeing-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 156,82 EUR abwärts. Bei 155,84 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 246 Boeing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (206,60 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Gewinne von 24,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,19 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

Am 27.07.2022 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.681,00 USD im Vergleich zu 16.998,00 USD im Vorjahresquartal.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,370 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

