Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing behauptet sich am Mittag

So entwickelt sich Boeing

Die Aktie von Boeing hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Boeing-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 196,14 EUR.

Bei der Boeing-Aktie ließ sich um 11:23 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 196,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 196,14 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 194,94 EUR. Bei 194,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 487 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 221,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,86 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 244,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.07.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,37 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.751,00 USD im Vergleich zu 16.681,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,655 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

