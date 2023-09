Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Nachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Boeing-Kurs

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 209,89 USD.

Die Boeing-Aktie notierte um 15:51 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 209,89 USD. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 209,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 210,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 71.001 Boeing-Aktien.

Bei 243,02 USD markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,78 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,99 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 42,36 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 244,33 USD an.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 19.751,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.681,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Boeing am 25.10.2023 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -2,655 USD je Aktie ausweisen dürften.

