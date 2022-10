Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Mittag vor

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 134,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 135,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,86 EUR. Bisher wurden heute 391 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 206,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 34,98 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 23,52 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Boeing ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,86 Prozent auf 16.681,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.998,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,709 USD je Boeing-Aktie belaufen.

