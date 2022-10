Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Einbußen

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 131,84 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 128,88 EUR. Bei 135,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 4.242 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (206,60 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 36,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,22 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 231,00 USD.

Am 27.07.2022 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing 0,40 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,86 Prozent auf 16.681,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16.998,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Boeing dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 25.10.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -1,709 USD ausweisen wird.

