Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Mittag ab

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Boeing gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 177,04 EUR abwärts.

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:38 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 177,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 177,02 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 178,72 EUR. Zuletzt wechselten 6.945 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,89 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 128,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 248,71 USD.

Am 26.07.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,37 USD in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.751,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.681,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -4,109 USD je Aktie aus.

