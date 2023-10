Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagvormittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 191,36 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Boeing befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 2,4 Prozent auf 191,36 USD ab. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 190,21 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 193,92 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.168 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 242,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 125,29 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 248,71 USD je Boeing-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,40 Prozent auf 19.751,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.681,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. Boeing dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -4,109 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone

Boeing-Aktie an der NYSE niedriger: Ryanair-Chef rechnet mit weiteren Verzögerung bei Boeing-Auslieferung

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in Rot