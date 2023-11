Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Nachmittag an Boden

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 4,5 Prozent auf 205,58 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,5 Prozent auf 205,58 USD. Bei 206,80 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 204,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 455.237 Boeing-Aktien.

Am 02.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,02 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 168,68 USD am 18.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 245,86 USD für die Boeing-Aktie.

Am 25.10.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,26 USD gegenüber -6,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 18.104,00 USD gegenüber 15.956,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Boeing-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,988 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

