Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing steigt am Mittwochmittag

So bewegt sich Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 230,55 EUR zu.

Die Boeing-Aktie konnte um 11:44 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 230,55 EUR. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 230,85 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.132 Boeing-Aktien.

Am 12.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 167,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 27,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 256,63 USD aus.

Boeing gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,18 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 18.104,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 15.956,00 USD umsetzen können.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -6,074 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

NYSE-Titel Boeing-Aktie höher: Boeing schrumpft Strategieabteilung zusammen - kommt Jahresziel bei 737-Jets näher

Optimismus in New York: Dow Jones klettert

NYSE-Titel Boeing-Aktie gesucht: Mögliche künftige Chefin erhält neuen Posten