Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Mittwochvormittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 248,73 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,4 Prozent auf 248,73 USD zu. Die Boeing-Aktie legte bis auf 249,64 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 248,34 USD. Zuletzt wurden via AMEX 3.903 Boeing-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 249,64 USD erreichte der Titel am 12.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 0,37 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 176,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,00 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 256,63 USD angegeben.

Boeing veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.104,00 USD – ein Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 15.956,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -6,074 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

